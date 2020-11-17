Шойгу проверил подготовку ракеты "Союз-2" к пуску в Плесецке

Сергей Шойгу проверил подготовку к пуску ракеты-носителя "Союз-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл в Плесецке проверку подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз-2" с блоком спутников. Пуск состоится 24 ноября, отметили в Министерстве обороны.

- Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс, - сообщил министру Шойгу генерал-полковник Сергей Суровикин.

Представитель компании-оператора "Спутниковая система "Гонец" сообщил ранее, что второй в году запуск трех спутников связи "Гонец-М" пройдёт 24 ноября с космодрома в Плесецке.

Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для передачи данных в глобальном масштабе и обеспечения связи в труднодоступных районах. В штатную группировку включены 12 спутников. Из них по три аппарата рассчитаны на четыре орбитальные плоскости.