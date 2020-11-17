ВОЗ назвала возможную дату поставок вакцины от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во вторник сообщила, что ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщает SRF.

"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования", — сказала она.

Сваминатан отметила, что в первую очередь вакцину получат люди из группы риска. Это является основной целью ВОЗ в данный момент.

Она отметила, что поскольку миру необходим широкий выбор препаратов, то организация работает со всеми разработчиками вакцины.

Она объяснила, что вакцины для людей будут подбираться с учетом индивидуальных особенностей организма. Так, одни из них могут больше подойти пожилым пациентам, а другие, потребовать особых условий хранения.

Напомним, что весной 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Согласно последним данным коронавирусом заразилось свыше 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона стали жертвами болезни. Антирекорд по количеству больных принадлежит США, следом идет Индия, на третьем месте Бразилия. Россия стоит на четвертом месте с показателем 1 971 013 заболевших.