Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту

Лидер государства может быть отстранен от должности на основании обвинения, выдвинутого Госдумой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума во вторник, 17 ноября, приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов РФ, приводя его в соответствие с обновленной конституцией РФ.

Чтобы лишить неприкосновенности бывшего президента РФ, Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, которые будут подтверждены заключением Верховного суда, передает ТАСС.

На данный момент лишить экс-президента неприкосновенности можно в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения должностных обязанностей главы государства. Следственный комитет направляет в Госдуму соответствующий документ, после чего происходит лишение неприкосновенности бывшего лидера страны. Постановление направляется в Совет Федерации, который в течение трех месяцев должен рассмотреть вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности.

Но после принятия новых норм Конституции, лидер государства может быть отстранен Советом федерации от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения. При этом оно должно быть подтверждено заключением Верховного и Конституционного суда РФ.