Стихийные мемориалы в Минске могут стать местом начала гражданской войны, заявил Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 ноября, на совещании по актуальным вопросам внешней политики заявил, что так называемые протестные дворы и стихийные мемориалы, которые протестующие устраивают в Минске, могут в будущем стать местом начала гражданской войны.

"Эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат - то, что произошло на одной из спортивных площадок. Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище. Основная цель - чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные... чтобы это превратить в место начала гражданской войны. Это - главная цель", - сказал Лукашенко.

Видео речи президента Белоруссии размещено в близком к его пресс-службе Telegram-канале "Пул первого".

Лукашенко отметил, что оппозиция рассчитывала на быстрый "успех" после выборов. Когда это не получилось - стали задействовать улицы.

"Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней", - приводит БелТА слова Лукашенко.

Президент добавил, что стихийные мемориалы были вывезены на кладбища, чтобы люди видели, что власть «не варвары».

Он подчеркнул, что столицу страны нельзя превращать в кладбище, а попытки устроить гражданскую войну потерпят неудачу.

Напомним, что после выборов президента республики 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования.

Лукашенко неоднократно заявлял, что волнения в стране организованы извне.