В перспективе – многофункциональные медцентры

Этот вопрос был поставлен на обсуждение на совещании в Канаше. Всем понятно, что перед здравоохранением региона стоят очень серьезные задачи. Такие же многоуровневые, какими по их функциональности и эффективности предполагается видеть в ближайшей перспективе новые медицинские учреждения. Так Республика планирует выполнять поручение Президента страны Владимира Путина.

Олег Николаев конкретизировал, что именно в этой связи предстоит сделать в ближайшее время: «Это и продолжение ремонтных работ объектов здравоохранения, и строительство новых. Планируем также возводить медицинские центры и создавать их как многофункциональные центры, которые можно было бы быстро перепрофилировать под различные цели».

Причины подобной постановки вопроса очевидны: приходится учитывать обстоятельства и потребности сегодняшнего дня, когда медучреждения в спешном порядке повсеместно перепрофилируют под ковид-стационары.

Кроме того, проектом региональной программы модернизации первичного звена на 2021 – 2025 года предусмотрено строительство еще 103 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 19 врачебных амбулаторий, 9 Отделений врача общей практики.

Отдельно нужно сказать про предстоящие перемены на фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПы) Республики. Их хотят оснастить высокоскоростным интернетом, чтобы реализовать на практике возможности телемедицины, дистанционного сопровождения больных. Известно, что не всегда в глубинке можно найти врача той или иной специальности или нужной квалификации. Поэтому шанс связаться с доктором из Москвы или из Северной столицы, или из областного города нельзя упускать, когда речь заходит о жизни и здоровье людей.

В 2019 году, по данными министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, доступ к сети получили первые 90 объектов региона. В их числе не только фельдшерско-акушерские пункты, но и школы, сельские администрации, пожарные части.

В первом полугодии 2020 года удалось подключить еще 48 объектов. На следующий год поставлена задача провести хороший интернет на всех ФАПах.