Прощание с Романом Виктюком пройдет в Москве

Похоронят Народного артиста во Львове рядом с родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с режиссером Романом Виктюком состоится в Москве, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

В каком формате будет проходить прощание, пока неизвестно, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Романа Виктюка.

"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", - сказано в сообщении.

Режиссер скончался во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни.

Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За годы работы на подмостках поставил более сотни спектаклей, а также стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Роман Виктюк был преподавателем ГИТИСа.

В 2009 году был удостоен звания Народный артист РФ.