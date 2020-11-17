Гидрометцентр предупредил о метелях, снегопаде и гололеде Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр предупредил, что скоро Центральную часть России накроют, снегопады, метели, а на дорогах образуется гололедица. Принесет непогоду атмосферный фронт глубокого циклона с центром над Баренцевым морем.

Он достигнет ЦФО с 19 по 21 ноября. В ночь на четверг в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской областях, а также в Москве начнется снегопад. Местами он будет сильный с переходом в настоящую метель.

Водителей предупреждают о возможном налипании мокрого снега, ночью столбики термометра опустятся до отрицательных значений, а на дорогах появится гололедица.

В четверг и пятницу будет ветрено, порывы достигнут 12-20 метров в секунду. К выходным снова активизируется снегопад, возможно установление первого снежного покрова до 3-10 см. А в дневные часты столбики термометров покажут до +5 тепла.

Синоптики прогнозируют, что зима в этом году не будет такой теплой, как в предыдущем. В беседе с «Российской газетой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что температурный фон практически на всей территории страны будет около нормы.

Тем временем, ночь с 16 на 17 ноября стала самой холодной с начала осени в московском регионе. Да и днем термометры показывают уверенный минус. Метеорологи говорят, что тепло на этой неделе еще будет. Но сначала хляби небесные пошлют ледяной дождь, так что водители готовятся ко "дню жестяншика", сообщает телеканал "360".