В "Векторе" рассказали, когда начнут исследование вакцины от коронавируса среди детей

"Вектор" планирует в декабре приступить к исследованию вакцины от коронавируса среди детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов во вторник, 17 ноября, на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19" сообщил, что центр вирусологии и биотехнологии в декабре планирует начать исследования эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" среди подростков от 14 до 17 лет.

"Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14-17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года", - сказал он.

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" проведут также на 150 добровольцах старше 60 лет, сообщает ТАСС.

"Первые исследования уже начались, следующие исследования начнутся в самое ближайшее время. Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований: это исследования в рамках открытого контролируемого исследования безопасности, реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет, на 150 добровольцах. Разрешение уже получено от 16 ноября текущего года, то есть вчера", - сказал он.

Кроме того, планируется провести многоцентровое плацебо-контролируемое исследование на добровольцах старше 18 лет с участием более чем 3 тыс. добровольцев.