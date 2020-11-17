Врач рассказал, как не заболеть в сезон вирусных инфекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает набирать обороты, но никуда не делись и другие инфекционные заболевания. Поэтому сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, нужно быть особенно осторожным. Инфекционист рассказал, как сохранить своей здоровье в этот период.

- Важно запретить отпуск антибиотиков без рецепта, важно, чтобы не было никакого самолечения. Потому что с гриппоподобного синдрома могут начинаться не только грипп, ОРВИ, COVID–19 и корь, это могут быть и более серьезные заболевания, - рассказал Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист подчеркнул, что только врач может подобрать правильный способ лечения. Также людям, стоит внимательно следить за своими симптомами, так как обычный насморк может быстро перерасти в серьезное заболевание.

- Сейчас это насморк, а к вечеру это может быть уже бронхит, насморк с кашлем. Бронхиальное дерево рядом с легочной тканью, и легко может развиться бронхопневмония, особенно у восприимчивых групп населения, - добавил Викулов.

Он отметил, что могут быть и сочетанные формы инфекций – грипп плюс COVID. И очень важно, чтобы люди не пренебрегали медицинскими консультациями и чтобы они не назначали себе сразу жаропонижающие препараты при температуре до 38 градусов.