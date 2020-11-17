В Москве обсудят ситуацию в Карабахе, заявил глава МИД Франции

Глава МИД Франции заявил, что 18 ноября в Москве состоится обсуждение ситуации в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в парламенте страны заявила, что что 18 ноября в Москве состоится обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

"Завтра пройдет встреча в Москве с [дипломатическими] представителями, имеющими отношение к этой теме, чтобы прояснить все вызывающие сомнения вопросы по прекращению огня", - заявил Ле Дриан.

Основными темами встречи станут - ситуация с беженцами, присутствие Турции и начало переговоров по статусу Нагорного Карабаха.

Напомним, что 9 ноября, при участии российской стороны Армения и Азербайджан заключили соглашение, согласно которому враждующие стороны прекращают военные действия, в регион вводятся российские миротворцы.

Во вторник утром, 17 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не приемлет никакого особенного статуса Карабаха.