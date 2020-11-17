Российские ученые научились выявлять коронавирус по изменениям на коже

Российские ученые научились выявлять COVID-19 по характерным изменениям на коже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские ученые научились определять коронавирус по характерным изменениям кожи. Об этом сообщили представители "Платформы НТИ".

Ученые разработали специальную технологию онлайн-скрининга. Она позволяет выявлять COVID-19 быстро и безболезненно диагностировать COVID-19 у пациентов. Ожидается, что новая технология поможет врачам тратить меньше времени на постановку диагноза.

Напомним, коронавирус в России, как и во всем мире, продолжает набирать обороты. За последние сутки в стране выявили 22 410 новых зараженных. Из них у 24,8% пациентов не было никаких симптомов заболевания. Больше всего новых зараженных по-прежнему в Москве - 5 882 человека. На втором месте Санкт-Петербург. где за минувшие сутки выявили 2 130 зараженных, а на третьем Подмосковье с 839 новыми заболевшими. При этом за последние сутки врачи смогли выписать после лечения от COVID-19 22 055 выздоровевших пациентов.