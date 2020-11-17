Причину смерти Романа Виктюка назвали врачи

Причиной смерти Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия, сообщили в театре. Виктюк скончался во вторник, 17 ноября. Ему было 84 года.

Прощание с режиссером состоится в Москве, ориентировочно, в пятницу, но на данный момент неизвестно, в каком формате. Похоронить режиссера планируют во Львове рядом с родителями.

"Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, - тромбоэмболия", - сказала РИА Новости пресс-атташе театра.

Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра своего имени. За долгую творческую жизнь поставил более ста спектаклей и снял множество фильмов. Виктюк преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание Народного артиста РФ.