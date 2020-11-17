Что происходит в сборной России по футболу перед матчем с Сербией: последние новости на 17 ноября 2020

Россиянам предстоит главный бой осени - в Лиге Наций против Сербии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завтра, 18 ноября, футболисты сборной России проведут в Белграде крайне важную встречу Лиги Наций против Сербии. Нужно только побеждать, чтобы подняться в элитный дивизион турнира.

Накануне поединка против Сербии провел традиционную пресс-конференцию перед игрой наш наставник Станислав Черчесов:

- Мы не можем говорить за соперника: есть у них мотивация или нет. У сербов есть возможность подняться выше, чем они есть сейчас, у нас есть шанс занять первое место. И у всех сборных есть потери, игроки выбывают по разным причинам. Медицинский штаб нам даст информацию, кто восстановился, и исходя из этого мы будем выбирать состав, - заявил наш главный тренер. Отдельно припомнив, что хотел к себе в "Динамо" Душана Тадича, одного из лидеров сербской команды.

Согласно прогнозм экспертов, у россиян есть шансы на успех. Ибо тут важно понимать - перед последним туром команда Черчесова идет на первом месте. И все зависит только от нас и нашего матча в Белграде. Победим - будем в элитном дивизионе Лиги Наций и получим через пару лет шесть матчей с топ-сборными мира. В противном случае - останемся на прежнем уровне.

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