В Самарской области готовы открыть еще 700 мест для ковидных больных

В регионе создано 6350 коек для ковидных больных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовят сотни новых мест для больных коронавирусом. В последние недели число положительны анализов на COVID-19 увеличивается, поэтому власти активно действуют сразу в двух направлениях.

Во-первых, в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима и ограничений, которые должны оградить население от болезней. Недавно глава региона Дмитрий Азаров напомнил главам муниципалитетов о персональной ответственности за все происходящее на их территориях и пригрозил новыми ограничениями - вплоть до закрытия отдельных городов и районов.

Во-вторых, в Самарской области увеличивают число мест в больницах для коронавирусных больных. Недавно в клиниках Самарского медицинского университета 200 коек выделили под пациентов с COVID-19, это произошло после того, как глава региона лично переговорил с министром здравоохранения России и получил поддержку своей инициативы по увеличению коечного фонда.

В итоге на сегодняшний день в регионе создано 6350 коек для ковидных больных, плюс готовятся резервные места – еще примерно 700 единиц.

- Конечно, есть и план «В», и план «С», по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется, – заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.