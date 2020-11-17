Госавтоинспекция: необходимо создать ГОСТ, обеспечивающий безопасность всех участников дорожного движения

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Заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России, полковник полиции Халит Алимханов стал гостем программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда". В беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым он рассказал о безопасности пешеходов, а также проекте ГОСТа по пешеходной безопасности дорожной инфраструктуры.Документ находится на стадии обсуждения.

По мнению Алимханова, на данном этапе важно соблюдать те нормы, которые уже существуют - к наличию знаков, разметки. Дополнительно были внесены изменения в существующий стандарт по установке дорожных знаков. Что же касается нового проекта, то полковник полиции считает, что в его создании должны принимать участие все специалисты.

"Нужно найти золотую середину, такой основной компонент, который бы обеспечил безопасность и пешеходов, и других участников дорожного движения", - подчеркнул гость радио.

Он добавил, что проект ГОСТа находится на стадии обсуждения.

"Есть надежда на то, что все предложения будут учтены в итоговом варианте ГОСТа", - подытожил Антон Челышев.