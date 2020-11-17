В Минтрансе Московской области рассказали, как предотвращают наезды на пешеходов

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В России был разработан проект ГОСТа пешеходной безопасности дорожной инфраструктуры. Главный специалист отдела Безопасности дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ» Владислав Елизаров стал гостем радио «Комсомольская правда» и рассказал, что основное внимание при его создании уделялось тем сторонам БДД, на которые можно влиять техническими средствами, например, пешеходным переходам и освещению.

В обсуждении вопроса в рамках программы «Россия в движении» принял также Игорь Королев, заместитель Министра транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. По его словам, в последние годы в регионе ежегодно устанавливают порядка 300 км линий освещенности.

«Этого все равно недостаточно, но основные аварийные участки закрыты - это свой эффект дало», - сказал Игорь Королев.

В беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышев он добавил, что освещение дорог - это не панацея от наездов на пешеходов, но одно из необходимых условий. Самая же большая проблема в данной ситуации - это меры безопасности самих пешеходов. Часто у людей на одежде отсутствуют световозвращающие элементы, и на дороге их просто не видно.

Как же предотвратить наезды на пешеходов? Для этого, по словам Игоря Королева, необходимо соблюсти несколько условий:

1. Не дать людям возможности переходить дорогу в непредназначенных для перехода местах.

2. Соблюдать меры личной безопасности: даже если человек выходит на пешеходный переход, в его одежде должны присутствовать световозвращающие элементы.

3. Принудить водителя снизить скорость при приближении к переходу.