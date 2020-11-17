В Госавтоинспекции Брянской области пояснили, почему пенсионеры чаще всего попадают под колеса автомобилей

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Согласно статистике, чаще всего виновниками ДТП с участием пешеходов в Брянской области становились водители, в 46% случаев - сами пешеходы. Что касается возраста пострадавших пешеходов, то чаще всего погибали именно люди в возрасте старше 50 лет. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области, полковник полиции Михаил Будылин.

"Большая часть наездов происходит по вине самих пенсионеров. Связано это, прежде всего, с особенностями психоэмоционального и физического состояния пожилых пешеходов. Они не могут правильно оценить дорожную обстановку", - сказал эксперт в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он добавил, что практически ни у кого из погибших и пострадавших в ДТП не было световозвращающих элементов.

Региональные власти стараются уменьшить число ДТП с участием пешеходов, в том числе, аккумулируя весь передовой опыт, той же самой Московской области, и новшеств, указанных в проекте нового ГОСТа.