В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев в столице за все время распространения covid-19 превысило 8 тысяч. Об этом 17 ноября сообщили в оперштабе.

Всего в России жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 442 инфицированных, а за все время - более 33,9 тысяч пациентов. Тем временем, российским врачам удалось спасти жизни более 1,4 миллиона гражданам. По последним данным портала стопкоронавиурс.рф, число заболевших в стране на данный момент составляет 461 178 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что граждан призывают носить маски и перчатки, чтобы сократить риски заражения covid-19. Также россиянам рекомендовали чаще и тщательные мыть руки или пользоваться антисептиками. В случае недомогания или проявления симптомов простуды необходимо вызвать врачей на дом.