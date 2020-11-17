В Совфеде рассмотрят вопрос использования ВС РФ за рубежом

В России члены Совета Федерации рассмотрят вопрос об использовании российских Вооруженных сил за пределами территории РФ. Об этом говорится в предварительной повестке заседания верхней палаты, размещенной на сайте СФ.

Как отмечает российский сенатор Вячеслав Тимченко, не исключено, что это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, пишут РИА Новости.

Кроме этого, теперь вопрос об использовании российских военных за рубежом внесён в проект повестки предстоящего заседания Совфеда.