Врач предупредил о самом необычном свойстве коронавируса Фото: REUTERS

Коронавирус продолжает набирать обороны, активно распространяясь среди населения в разных странах мира. Однако у инфекции есть важная особенность, которую уже заметили врачи.

По словам вирусолога, член-корреспондента РАН, доктора биологических наук, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессора Сергея Нетесова, в коронавирусе объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов. Именно в этом и заключается необычное свойство для covid-19. Об этом эксперт рассказал в интервью для "Ленты.ру".

Так, по словам Нетесова, дизрегуляция иммунной системы (цитокиновый шторм; опасная реакция иммунной системы на ковид) происходит и при других инфекциях. В качестве примера специалист привел Эболу.

Кроме того, ученый считает, что потеря обоняния у пациента не является специфическим симптомом covid-19 - таким же свойством обладают не менее 20 других вирусов.