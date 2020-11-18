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Песков рассказал, чего Путину не хватает сейчас больше всего

Пресс-секретарь главы государства отметил, что рабочий график президента остается насыщенным
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Песков рассказал, чего Путину не хватает сейчас больше всего

Песков рассказал, чего Путину не хватает сейчас больше всего

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми очно и получать обратную связь. Однако именно этого ему сейчас не хватает больше всего из-за пандемии. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно, - рассказал Песков.