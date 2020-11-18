В России предложили ограничить скорость самокатов до 20 км/ч

В России предложили регулировать скорость электросамокатов и гироскутеров. Для того в Минтрансе рассказали о возможности ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч. Об этом сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

- Предлагается зарегулировать скоростные режимы. Скорость СИМ не должна будет превышать 20 км/ч, - сказал Луговенко, пишут РИА Новости.

В проекте отмечаются такие изменения как введение новых дорожных знаков для более простого и удобного пользования на дорогах.