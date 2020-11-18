Пушков прокомментировал высказывание Обамы о России Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента США Барака Обамы. Об этом российский политик написал у себя в Твиттере.

Накануне бывший американский лидер заявил, что Россия потеряла статут сверхдержавы, в связи с чем так называть ее некорректно с политической точки зрения. По мнению Обамы, РФ для статуса сверхдержавы не хватало союзников и военных баз.

Пушков тем временем припомнил, что в свое время Обама называл Россию "региональной державой". А также у экс-президента Америки не вышло "порвать в клочья российскую экономику", добавил сенатор.