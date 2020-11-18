Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар в небе над Дамаском Фото: EAST NEWS

18 ноября армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения "Аль-кудс". Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ, которое опубликовано в Twitter.

Также по данным сирийского агентства SANA, известно, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось отразить ракетную атаку в небе над Дамаском. Над городом слышны взрывы.

Отмечается, что удар был нанесен со стороны Голанских высот. В результате атаки погибли три человека - военнослужащие, еще один получил ранение.

Ранее сообщалось, что в конце октября текущего года военно-воздушные силы западной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли удары по штабу экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) на западе сирийской провинции Идлиб. Тогда в результате операции погибли двое гражданских, несколько человек получили ранения.