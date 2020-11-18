Ученые нашли необычный способ профилактики коронавируса

Ученые нашли способ профилактики коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить человеку риск инфицирования различными бактериями и вирусами, в том числе и коронавирусной инфекцей. Такие выводы сделала группа ученых из Университета Кардиффа, пишет газета Express.

Отмечается, что средство содержит в своем составе хлорид цетилпиридиния. Именно поэтому ополаскиватель и может уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, считают исследователи.

На протяжении трех месяцев авторы работы изучали действие одного из популярных ополаскивателей для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости действительно эффективны в борьбе с некоторыми вирусами.

Напомним, чтобы сократить риски заражения covid-19 гражданам следует соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, носить маски и перчатки, а также тщательно мыть руки с мылом.