Врач рассказал, когда кофе бывает опасным

Врач рассказал об опасности кофе натощак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приём кофе натощак может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Специалист уточняет, что такие заболевания, как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, есть почти у всех со времён школы или института, но они часто находятся в состоянии ремиссии.

По мнению Калинчева, употребление кофе натощак свидетельствует о неправильном пищевом поведении, когда человек не хочет есть утром.

При этом после еды, отмечает диетолог, пить кофе можно с чем угодно, и добавлять в напиток можно и молоко, и заменитель молока.

- Ожирение от того, что вы выпили кофе с десертом, не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт — это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают, - заявил врач в интервью радио Sputnik.