В Минтрансе назвали сроки возобновления международных железнодорожных поездок

Минтранс спрогнозировал падение перевозок на дальнем следовании в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться в начале 2021 года, если нормализуется ситуация с коронавирусом, заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Он также рассказал, что пассажиропоток в поездах дальнего следования сократится на 44% по сравнению с 2019 годом.

Токарев также рассказал в беседе с РИА Новости, что в апреле и мае 2020 года из-за эпидемии коронавируса в России пассажирооборот в дальнем следовании упал на 77-80% в сравнении с 2019 годом. Затем ситуация исправилась летом, но осенью из-за повторного роста числа заражённых падение пассажирооборота вернулось.

- В результате в 2020 году объёмы перевезенных пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%, - уточнил Токарев.

Замминистра также подчеркнул, что международные перевозки железными дорогами остановлены с весны, и пока восстановлены поездки только в Абхазию.