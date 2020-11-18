Эксперты прогнозируют, что цены в магазинах повысятся на 3-4 процента Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С начала года российская валюта сдает позиции: к доллару рубль потерял 25%, к евро – 30%. В ЦБ прогнозируют, что по итогам года обесценивание рубля выльется в инфляцию в размере 1 процента. Это повысит цены на товары на 3,9–4,2%, но на спросе это отразится не сильно.

- Причина в том, что платежеспособность населения падает. Реально располагаемые денежные доходы на 10% ниже значений 2013 года.

Доля импортных продуктов в потребительской корзине сократилась в пользу отечественных аналогов, - комментирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара Сергей Жаворонков отмечает, что товары с низкой стоимостью всегда дорожают быстрее. А значит, потребитель заметит, как растут цены в магазинах.

- Скажем, хлеб будет дорожать быстрее, чем золото. Дорогостоящие товары покупают далеко не все и не так активно, как товары повседневного спроса, — объясняет эксперт NEWS.ru.

Для большинства россиян большое значение имеют цены на крупы, овощи, молочные продукты, а не на стройматериалы или, скажем, компьютеры.

Благодаря товарным запасам, пересмотр цен может сдвинуться к середине 2021 года.

- Скорее всего, товары длительного пользования у ритейлеров есть на складах. Пересмотр цен на них произойдет гораздо позже, чем на товары повседневного спроса. По этой причине в полной мере эффект от ослабления рубля в августе — сентябре может проявиться лишь к весне 2021 года, — говорит экономист.