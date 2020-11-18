Общественники предложили запретить делать аборты по ОМС

Общественники предложили запретить аборты по ОМС Фото: Николай СУХОВЕЙ

Общественники предложили исключить аборты из полиса ОМС. Представители общественного движения «Мужской путь» уверены, что запрет на оплату данной процедуры из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) положительно скажется на демографии.

Представители движения отмечают, что нужно разработать госпрограмму, которая сможет сформировать у женщин стойкое непринятие искусственного прерывания беременности.

- Аборты за счет ОМС, которые бесплатны для человека, делают их доступными. Это негативно сказывается на демографии, ведет к вымиранию русского народа, - отметил в разговоре с NEWS.ru председатель совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин.

Средства, который выделяются на данную процедуру, общественник предлагает направить на обеспечение больниц в регионах. А еще запрет на бесплатные аборты позволит разгрузить акушерско-гинекологическую службу и направить труд врачей на помощь беременным или тем, кто страдает бесплодием.

- В большинстве стран мира аборты являются платными. Более того, «бума» малолетних рожениц нет и в странах, где прерывание беременности и вовсе запрещено, — заявил Брезгин.

Тем временем, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что суммарный коэффициент детей, приходящихся на одну женщину, снизился до 1,5. Сокращение отмечается на протяжении последних пяти лет.

Стоит отметить, что и число абортов тоже снижается из года в год. За это же время показатель упал почти на треть. Однако на рождаемость это никак не повлияло. Демографы объяснили "Известиям" почему так происходит.