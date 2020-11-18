Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда попросило Пенсионный фонд России изменить условия единовременных выплат пенсионных накоплений. Предлагается единовременно выплачивать пенсию, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В ведомстве, как сообщает "Коммерсантъ", уточнили, что решение об изменениях ещё не принято.

Сейчас граждане, выходящие на пенсию, могут получить единовременно пенсионные накопления, если их накопительная пенсия составляет меньше пяти процентов от общей суммы пенсии. При сумме больше 5% человеку назначается накопительная пенсия.

С 2014 года накопительная часть пенсии в России заморожена. Взносы работающих россиян в ПФР переходят на страховую пенсию. Госдума в октябре приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.