Доктор Мясников предостерёг от смертельно опасной схемы лечения коронавируса

В ставшей распространённой схеме лечения от коронавируса применяются несовместимые препараты с большим перечнем побочных явлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о схеме лечения от коронавируса, которую ему уже несколько раз присылали пациенты, спрашивая совета. Специалист предостерёг в своём Telegram-канале, что в данном лечении применяются несовместимые препараты с обширным списком побочным явлений.

- Так вот - эта схема (и многие подобные ей) - откровенный и опасный бред! В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков и кроверазжижающие и гормоны и БАДы и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений! - заявил Мясников.

Врач также отметил, что в назначенном лечении возможен по большей части только приём витаминов, а всё остальное "бессмысленно и опасно". Мясников рассказал, что обсудил назначаемую схему лечения в Министерстве здравоохранения, и ведомство высказалось категорически против.

Телеведущий также напомнил, что в большинстве случае коронавирус проходит сам, если не мешать иммунитету бороться с заражением и дать организму время выздороветь.

- Подобные схемы "лечения" убивают! Доктора, применяйте только те схемы лечения, которые утверждены МЗ, а ещё лучше вспомните ваш опыт лечения всех ОРЗ и гриппа, часто ли вы назначали активные лекарства в этих случаях? - обратился Александр Мясников к коллегам.