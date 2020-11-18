Счетная палата нашла аномалии в IT-расходах министерств и силовых ведомств Фото: Иван ВИСЛОВ

Некоторые министерства и силовые ведомства России увеличили свой бюджет ИТ-процессы в прошлом году на 11-12 раз. Счетная палата страны обнаружила некоторое «аномалии» в их IT-расходах, говорится в аналитической записке.

- Присутствие многолетнего временного ряда по ИТ-бюджетам позволило найти аномалии в профиле расходов ведомств. Это может послужить стимулом для специальных исследований, - говорится в тексте записки.

Суммарный бюджет двух новых министерств, созданных на основе Минобрнауки — Минпросвещения и новый Минобрнауки - составил более 1,6 миллиарда рублей, что почти в 12 раз больше ежегодных трат прежнего единого ведомства.

Росалкогольрегулирование увеличило бюджет на технологии в 2019 году на 790 миллионов рублей, хотя до 2018 ежегодные расходы данного ведомства составляли около 150–200 миллионов. При этом потратило ведомства в прошлом году больше – примерно 800 миллионов рублей.

В три раза вырос и бюджет Генеральной прокуратуры – в прошлом году он составил почти 8,5 миллиарда рублей. Эксперты Счетной палаты задались вопросом, чем обусловлен такой резкий рост IT-расходов в главном надзорном ведомстве страны.

Росгвардия увеличила свой IT-бюджет в прошлом году до 4,5 миллиарда рублей (в полтора раза), израсходовав 93 процента этих средств. Аналогично увеличились расходы и министерства внутренних дел.

Такую тенденцию в Счетной палате объяснили расходами на создание и эксплуатацию Единого правительственного комплекса в «Москва-Сити», куда переехало несколько ведомств.