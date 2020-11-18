Пашинян представил план работы правительства Армении после событий в Карабахе Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян представил дальнейший план действий властей страны в условиях внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе. В следующем году глава правительства Армении намерен предоставить отчет о реализации данной «дорожной карты».

- Я являюсь ответственным за преодоление сложившейся ситуации и обязан обеспечить стабильность и безопасность государства, - отметил Никол Пашинян.

Политик перечислил самые важные мероприятия своего плана. Так, власти страны намерены продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, чтобы определить статус НКР, работать над возвращением жителей Нагорного Карабаха в свои дома, а также восстановить разрушенные здания и инфраструктуру региона.

Премьер Армении отметил, что власти республики будут работать над обеспечением социальных гарантий семей погибших в Карабахе солдат, решением проблем раненых военнослужащих, возвращением пленных домой и их психологической реабилитацией.

План правительства также предусматривает программу реформ в Вооруженных силах, преодоление пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий, восстановление экономики, программ по решению демографических проблем и внедрение института специализированных судей.

Никол Пашинян пообещал проводить регулярные консультации с политическими силами и гражданским обществом, и представителями диаспоры.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российские Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских миротворцев с необходимым вооружением и спецтехникой.