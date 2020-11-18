Курс рубля на 18 ноября 2020: российская валюта снизилась к доллару и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи российская валюта снизилась к доллару и евро: американская валюты выросла на 0,13 процента, достигнув отметки в 76,32 рубля, а европейская увеличилась на 0,25 процента до 90,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 18 ноября 2020 года в 10:00 по московскому времени.

Чуть позже курс доллара находился на уровне 76,26 рубля, то есть вырос на 0,05 процента, а европейская валюта торговалась на отметке в 90,58 рубля (+ 0,14 процента).

Рынок акций в России открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так индекс Московской биржи снизился на 0,2 процента до 3046,02 пункта. Тем временем, РТС прибавил 0,02 процента до 1258,77 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время прибавляет 0,1 процента, достигая 43,8 доллара за баррель.