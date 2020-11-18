Российские миротворцы прошли маршем из Еревана в Степанакерт Фото: REUTERS

Российские миротворцы, переброшенные в зону нагорнокарабахского конфликта самолетами военно-транспортной авиации, продолжают совершать марши из Еревана в Степанакерт. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что военнослужащие 15 отдельной миротворческой бригады уже разгрузили автомобильную технику и средства материально-технического обеспечения, доставленные из России самолетами Ил-76 Воздушно-космических сил на аэродром Эребуни.

- Еще одна колонна подразделений, прибывшая для проведения миротворческой операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, после разгрузки совершила марш из Еревана в Степанакерт, - говорится в сообщении военного ведомства.

Безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн обеспечила российская военная полиция. В числе миротворцев - военнослужащие по контракту, которые прошли специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе тщательно изучили нормы международного гуманитарного права.

Напомним, что российских миротворцев в регион направили согласно заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В общей сложности проводить миротворческую операцию в регионе будут 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.