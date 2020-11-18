МИД РФ рассчитывает, что Санду продолжит курс на развитие отношений с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы рассчитывают на то, что новый президент Молдавии Майя Санду продолжит курс на развитие отношений с российской стороной. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко.

- Существуют конкретные, практические интересы и задачи, которые стоят перед любой администрацией в Кишиневе. Мы рассчитываем, что курс на развитие и укрепление связей между Россией и Молдавией будет продолжен, - отметил заместитель министра.

Напомним, что в Молдавии 15 ноября этого года состоялся второй тур выборов президента страны. По данным Центральной избирательной комиссии, победу на них одержала лидер молдавской Партии действия и солидарности Майя Санду, набрав 57,7 процента голосов избирателей. У действующего президента Молдавии Игоря Додона - 42,2 процента голосов.