Что будет, если бесконтрольно принимать витамин D, рассказал ученый

Врач предупредил о рисках бесконтрольного приема витамина D Фото: EAST NEWS

На фоне пандемии коронавируса многие начали активно принимать витамин D в качестве профилактики. По некоторым данным, это вещество способно защитить от респираторных заболеваний или облегчить течение болезни. Однако заслуженный врач России Михаил Каган предупредил, что бесконтрольный прием этого витамина может привести к другим проблемам со здоровьем.

«Низкие уровни витамина D нередко выявляются у больных аутоиммунными заболеваниями, у людей с избыточным весом, при онкологических болезнях. Однако пока, к сожалению, не получено убедительных доказательств того, что именно дефицит этого витамина способствовал развитию этих болезней, а не являлся их следствием или просто сопутствующим фактором. Также достоверно не доказано, что нормализация уровня витамина D с помощью приема содержащих его препаратов достоверно защищает человека от других болезней, кроме остеопороза», - цитирует медика «Российская газета».

Так же врач добавил, что на сегодняшний день нет научных публикаций однозначно подтверждающих или опровергающих эффективность приема витамина D при профилактике или лечении коронавируса. В связи с этим врач настоятельно не рекомендует заниматься самолечением и прежде чем начать принимать те или иные лекарства, витамины или добавки предлагает обратиться к специалистам и сдать необходимые анализы.

Напомним, ранее британские ученые пришли к выводу, что люди, страдающие от недостатка витамина D, чаще переносят коронавирус в тяжелой форме. Такие тенденции наблюдаются на всех северных территориях, где солнечных дней в осенне-зимний период мало, передает сайт argumenti.ru.