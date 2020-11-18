Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство на выборах в суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, обвинявшего избирательную комиссии в ограничении возможности наблюдателей в Филадельфии контролировать подсчёт голосов.

Суд посчитал разумными положения комиссии, поскольку представители кандидатов могли наблюдать за обработкой протоколов в соответствии с избирательным кодексом.

Апелляционный суд третьего округа США отклонил также иск Республиканской партии о признании недействительными около 10 тысяч бюллетеней в Пенсильвании, пришедших с опозданием.