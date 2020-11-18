В НИИ гриппа оценили опасность новых мутаций коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мутации коронавирусной инфекции, которые накануне выявили на территории России, никак не влияют на патогенность заболевания и не связаны со степенью его тяжести. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил исполняющий обязанности главы научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева российского министерства здравоохранения Дмитрий Лиознов.

- Все обнаруженные мутации в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность коронавирусной инфекции, - отметил эксперт в интервью журналистам.

Он добавил, что российские ученые на базе НИИ гриппа внимательно следят за изменчивостью коронавируса в России. Так, в 13 регионах государства была выявлена мутация M153T в S-белке инфекции. В числе этих регионов Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определённые изменения коронавируса, выявляются его мутации. Однако главный санитарный врач страны отметила, что обнаруженные изменения в структуре вируса не делают его сильнее и опаснее.