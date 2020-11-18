Почему интим-скандал с Дзюбой никак не повлиял на его трансферную стоимость, рассказал эксперт

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эхо скандала с интим-видео, в котором снялся футболист сборной России и «Зенита» Артем Дзюба, не утихает до сих пор. Пошли слухи, что клуб из Санкт-Петербурга может продать нападающего, чтобы сгладить удар по репутации. Тем более, что после этой истории фанаты «Зенита» выступили с громким заявлением о том, что Дзюбу они не поддерживают. У них и до этого не было особой любви к Дзюбе, а тут все усугубилось.

Тем временем, редактор русской версии сайта Transfermarkt Артем Заводник рассказал kp.ru, влияют ли подобные громкие скандалы на стоимость игроков.

- Как правило, не особо они влияют, если это никак не сказывается на том, как он играет, на его показателях. Это все-таки личная жизнь футболиста. В случае с Кокориным и Мамаевым ситуация сказалась, потому что они перестали играть, сидели в колонии, потом их дисквалифицировали.

По оценкам Transfermarkt Кокорин до громкой истории со стулом стоил 11 млн евро, сейчас - 6 млн. Цена на Мамаева упала с 6,5 млн до 2,4 млн.

- Но, например, в случае с Денисом Глушаковым или Каримом Бензема это никак не сказалось на интересе к футболистам и их трансферной стоимости, - продолжает Заводник. - Конечно, если это совсем уж красивый случай, это может повлиять на какие-то имиджевые истории - топ-клубы могут еще подумать. Остальным все равно.

Напомним, Денис Глушаков оскандалился со своим разводом, когда жена выложила в сеть видео, как застукала футболиста с другой женщиной в бане, а тот угрожал супруге по телефону чеченцами. Нападающий «Реала» Карим Бензема участвовал в шантаже другого французского футболиста Матье Вальбуэна - у того требовали крупную сумму денег за видео, где Матье изменяет жене с проституткой. Бензема даже едва не посадили.

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