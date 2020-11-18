Продажи кислородных подушек взлетели в восемь раз Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне стали активно скупать кислородные подушки. За осень спрос на них вырос в восьмикратном размере по сравнению с прошлым годом. Популярностью пользуются не только данные устройства, но и кислородные аэрозоли и концентраторы.

В среднем цена кислородного концентрата составляет 30 650 рублей, годом раньше он стоит не более 14 тысяч рублей.

За кислородную подушку платят на 37% больше, чем в 2019 – 2150 рублей, а за аэрозоли 380 рублей – на 21% дороже, чем в прошлом году.

Эксперты объясняют такой интерес тем, что люди стараются запастись подобной продукцией на всякий случай, если вдруг заболеют.

Давно известно, что COVID-19 может вызывать кислородную недостаточность из-за поражения тканей легких.

- В отличие от классической пневмонии, COVID-19 вызывает пульмонит – это воспаление сосудистой стенки, отечность и нарушение кровообращения альвеол. Они не могут доставлять нужное количество кислорода. Поэтому для предотвращения гипоксии на уровне всего организма при «ковиде» используют дополнительный кислород, - комментирует «Известиям» научный руководитель иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Устройства для поддержания функций дыхания могут спасти жизнь, но использовать их нужно только под присмотром медиков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о мутировавшем варианте коронавируса SARS-CoV-2 в Сибирском регионе. При этом разработанная в России вакцина от COVID-19 остается эффективной в борьбе с заболеванием, сообщает ФАН.