Власти развеяли страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов России Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Российское правительство развеяло страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов государства. Власти страны отметили, что вступление в силу новых правил ЕАЭС, из-за которых данный алкогольный напиток мог бы уйти с российского рынка, перенесено на год.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что текила может исчезнуть с рынков России и других стран ЕАЭС после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции.

Дело в том, что мексиканские власти обратились к России с просьбой поддержать корректировку документа и включить в него понятия текилы и мескаля. Сейчас в регламенте установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: оно должно быть не более 0,05%, а допустимый уровень ментола в текиле варьируется от 0,03 до 0,3%.

Обеспокоенность Мексики по этому поводу уже доведена до России и других стран ЕАЭС. Однако наше правительство успокоило всех: на заседании 3 ноября члены совета Евразийской экономической комиссии решили на год до 1 января 2022 года перенести срок вступления в силу технического регламента.