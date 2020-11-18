Эксперт назвал европейский чемпионат, в котором Дзюба может ярко заиграть после интим-скандала

Нападающий Артем Дзюба Фото: Александр ГЛУЗ

Редактор русской версии сайта Transfermarkt Артем Заводник прокомментировал kp.ru слухи о возможном уходе Артема Дзюбы из «Зенита». Такие разговоры пошли после скандала с интим-видео, которое появилось в соцсетях.

По словам Заводника, одним из решающих факторов в таком переходе могут стать финансовые запросы самого футболиста. Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2022 года. Ранее появилась информация, что нападающий получает 3,6 млн евро в год.

- Тяжело будет кому-то из клубов предложить выгодные финансовые условия для такого игрока. Поэтому возможны варианты только из Китая или Англии, где даже команды из нижней части таблицы зарабатывать хорошие деньги на телеправах. Но захочет ли сам Дзюба «на старости лет» уходить в какой-то середняк английского чемпионата, бороться за выживание? Вот в чем вопрос.

- Мы примерно понимаем функционал, возможности Дзюбы и его нынешнее состояние, - в каком чемпионате он мог бы быть так же эффективен именно по стилю, по игровой модели?

- В первую очередь по стилю ему подходит британский футбол. Он сам не раз говорил, что этот футбол ему нравится. Но думаю, что в Германии он тоже пришелся бы ко двору. Потому что там есть команды, которые практикуют такую игру с силовым таранным форвардом. Тот же «Вольфсбург», например, очень любит такими футболистами играть.

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