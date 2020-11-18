Эксперт прогнозирует всплеск спроса на автомобили для доставки Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты полагают, что рынок коммерческих автомобилей ждет всплеск. Этому способствует опыт пандемии. За время, пока в стране действуют различные ограничения и существует вероятность заболеть COVID-19, россияне «научились» обходиться онлайн-магазинами.

Вполне логично, что повышенный спрос на товары в интернете обязывает продавца организовать доставку. Это значит, что можно прогнозировать рост спроса на коммерческий транспорт.

Сегодня компании, которые занимаются доставкой, активно набирают курьеров, работающих на личных автомобилях. Заработки за такую работу примерно в 4 раза выше, чем в такси.

- Простой расчет: за день курьер в среднем сейчас проезжает около 80 км (таксист — 300 км), количество доставок колеблется от 35 до 50 в день, за один заказ в зависимости от компании они получают до 200 рублей, то есть в день выходит 7−10 тысяч рублей «грязными», — отметил "Ридусу" координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что история с доставкой характерна только для крупных городов. Курьеры ездят на авто, которые у них сеть. Чтобы увеличить объем транспорта, снимают задние сиденья. Но в будущем сегмент доставки будет расти и встанет потребность в единовременной перевозке 30 не мелких, а средних по объему заказов. Это значит, что актуальность приобретает транспорт, приспособленный под такие объемы.