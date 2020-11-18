В СНГ за год нейтрализовали 22 террористических ячейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории стран СНГ за 2020 год нейтрализовали 22 ячейки террористических организаций, занимавшихся вербовкой боевиков в зарубежные лагеря. Об этом в среду, 18 ноября, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев во время своего выступления на видеоконференции с коллегами из Содружества Независимых Государств.

- Совместными усилиями в текущем году были нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой россиян и граждан других государств СНГ в иностранные лагеря подготовки боевиков, - сообщил он.

Николай Патрушев отметил, что в общей сложности силовики пресекли деятельность более 160 террористов из запрещенных международных организаций, более 110 из них выдворены за пределы России. Кроме того, более 40 членов и пособников международных террористических организаций были арестованы зарубежными партнерами по представленным российской стороной сведениям.

Секретарь Совета безопасности также сообщил, что на основании полученной от ведомств стран СНГ информации Россия закрыла въезд на свою территорию для более 950 иностранцев, которые тем или иным образом причастны к террористической деятельности.