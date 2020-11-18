Российские банки хотят блокировать подозрительные переводы на 25 дней

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет Фото: Shutterstock

Ассоциация банков "Россия" разработала законопроект, в соответствии с которым клиенты, заподозрившей мошеннический перевод с их карты, могут заблокировать операцию на 25 дней.

При этом владелец карты должен успеть сообщить банку о подозрительном переводе не позже, чем на следующий после получения банком уведомления о совершённой транзакции. На данный момент заблокировать операцию можно только пока средства не поступили на счёт получателя. Приостановить транзакцию можно на срок до пяти дней.

Ассоциация банков "Россия" предложила внести разработанные ими поправки в закон о национальной платежной системе, сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. Сообщается также, что Банк России уже знает о предложении АБР, но требует доработки законопроекта.