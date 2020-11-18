За сутки в России от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в России после заражения коронавирусной инфекцией смогли полностью вылечиться еще 25 179 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса россиян с начала пандемии достигло отметки в 1 501 083 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в среду, 18 ноября.

Напомним, что накануне в России были выписаны 22 055 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Сегодняшний день отличился и печальным рекордом: за сутки число летальных исходов от заболевания в стране возросло на 456 и достигло отметки в 34 387. Днем ранее в России погибло 442 зараженных пациента. Условная летальность заболевания выросла до 1,73 процента.

Как сообщал сайт kp.ru, за последний день врачи зафиксировали 20 985 новых случаев заражения COVID-19 на территории России, а это минимум с 11 ноября. Всего за весь период в стране заразились 1 991 998 человек.