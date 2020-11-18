Правительство Чувашии подстрахует бизнес в регионе

Законопроект в поддержку регионального предпринимательства был принят на сессии Госсовета республики. На оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в бюджете Чувашии на 2020 год предусмотрено 1,4 млрд рублей, на трехлетний период (2021 – 2023 годы) – около 3 млрд рублей.

Документ учел не только меры поддержки, предпринимаемые на федеральном уровне, но и настоятельные потребности малого и среднего бизнеса непосредственно в самой Чувашии. Ранее предложения исходили от местных бизнесменов и поступали руководству региона. Они не остались без внимания. Особенно это касается предприятий тех отраслей, которые наиболее сильно пострадали от «коронавирусного» кризиса.

В данный момент для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень пострадавших отраслей, предлагается пакет дополнительных мер поддержки в виде пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, «налоговые каникулы» продлеваются для предпринимателей-новичков. Об этом ранее сообщалось в СМИ. Законопроект гарантирует и долгосрочные меры поддержки, что позволит предпринимателям более или менее планировать свой бизнес, ощущать почву под ногами и не бросить дело, придаст им уверенности в преодолении трудностей.

Документ также устанавливает пониженные ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Это весьма существенная помощь.

Этим меры помощи властей чувашскому бизнесу не исчерпываются. На заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике рассматривалась перспектива такой деятельности на ближайшие несколько лет.