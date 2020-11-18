ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся на прошлой неделе

ВОЗ выявила рекордное число зараженных коронавирусом и умерших за неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошлую неделю в мире заразились коронавирусом 3 977 223 человека. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19 в мире.

Число погибших также побило рекордным - более 60 тысяч человек.

Наибольшее число заражений за прошлую неделю выявлено в Европе - 1,85 миллиона человек. На втором месте Северная и Южная Америка - 1,45 миллиона новых случаев заражения. На третьем месте по числу заразившихся Юго-Восточная Азия с 374 тысячами новых больных за одну неделю.

Прошлым рекордом по числу заразившихся за неделю стало 3,7 миллиона за семь дней, а рекордный показатель по смертям от COVID-19 был 53,9 тысячи человек.