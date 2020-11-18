Матвиенко заявила, что в России не может возникнуть дефицит лекарств

Матвиенко заявила, что оснований для дефицита лекарств в России нет

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании, что в России нет оснований для возникновения дефицита лекарств, поскольку они в достаточном объёме производятся в стране.

Она также отметила, что перебои поставок препаратов в отдельных регионах - это вопрос отслеживания ситуации региональными властями.

Комментируя сообщения о дефиците медицинских препаратов в регионах, Валентина Матвиенко сказала, что он был связан частично с маркировкой, но сейчас проблема решена, а правительство смогло принять оперативное решение.